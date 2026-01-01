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Постер фильма Одно желание
6.1
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6.1

Одно желание

, 1955
One Desire
США / драма / 18+
Постер фильма Одно желание
6.1

В ролях

Энн Бэкстер
Tacey Cromwell
Рок Хадсон
Clint Saunders
Джули Адамс
Judith Watrous
Карл Бентон Рейд
Sen. Kenneth A. Watrous
Натали Вуд
Натали Вуд
Seely Dowder
Уильям Хоппер
'Mac' MacBain
Бетти Гард
Mrs. O'Dell
Бэрри Кертис
Nugget Saunders
Эдриэнн Мэрден
Marjorie Huggins
Fay Morley
Flo
Режиссер Джерри Хоппер
Сценарист Лоуренс Роман, Роберт Блис, Конрад Рихтер
Композитор Фрэнк Скиннер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1955
Премьера в мире 20 июля 1955
Дата выхода
20 июля 1955 США
Производство Universal Pictures
Другие названия
One Desire, Son seul amour, Su único deseo, Biricik aşkım, Casa da gioco, Den brændemærkede kvinde, Haar enigste liefde, Högt spel i Oklahoma, I floga tis ekdikiseos, Jedyne pragnienie, O dorinţă, Salainen toive, Seu Único Desejo, Tacey, Tacey Cromwell, Um Só Desejo, Und wäre die Liebe nicht, Und wäre die Liebe nicht...

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 11 голосов
6.2 IMDb

Отзывы о фильме

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