Другие названия

One Desire, Son seul amour, Su único deseo, Biricik aşkım, Casa da gioco, Den brændemærkede kvinde, Haar enigste liefde, Högt spel i Oklahoma, I floga tis ekdikiseos, Jedyne pragnienie, O dorinţă, Salainen toive, Seu Único Desejo, Tacey, Tacey Cromwell, Um Só Desejo, Und wäre die Liebe nicht, Und wäre die Liebe nicht...

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