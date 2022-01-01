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Киноафиша Фильмы Соглядатай Соглядатай, 1975: актеры и роли
Peeper Соглядатай 1975 / США
5.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Соглядатай, 1975: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Хайамс Peter Hyams
В ролях
Майкл Кейн Майкл Кейн Michael Caine Натали Вуд Натали Вуд Natalie Wood Китти Уинн Kitty Winn Майкл Константин Michael Constantine Тэйер Дэвид Thayer David Тимоти Кэри Timothy Carey Лиам Данн Liam Dunn Дон Кэлфа Don Calfa
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