Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Краденый камень
Постер фильма Краденый камень
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 6.8
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Краденый камень

Краденый камень

The Hot Rock 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Джорджа Сигала нанимают, чтобы они украли из музея громадный бриллиант, священную реликвию древнего африканского племени. Само по себе ограбление сопряжено с приключениями, смешными до колик в животе, но потом случается совершенно неожиданный поворот — неудачливые грабители пытаются вернуть потерянный ими камень…

Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1972
Премьера в мире 26 января 1972
Дата выхода
26 января 1972 Россия 12+
26 апреля 1972 Германия
11 августа 1972 Ирландия
17 ноября 2025 Исландия Allowed
26 января 1972 Казахстан
25 мая 1972 Норвегия
26 января 1972 США
26 января 1972 Украина
21 апреля 1972 Финляндия
14 апреля 1972 Франция
24 апреля 1972 Швеция
10 июня 1972 Япония G
MPAA PG
Бюджет $4 895 000
Сборы в мире $250
Производство Landers-Roberts Productions
Другие названия
The Hot Rock, How to Steal a Diamond in Four Uneasy Lessons, Les quatre malfrats, Vier schräge Vögel, 4 uheldige helte, A nagy balfogás, Belalı elmas, Diamentowa gorączka, Fire smarte kjeltringer, Fyra smarta bovar, Hot Rock, Hotto Rokku, How to Steal a Diamond, Kafti petra (To kafto diamanti), Känn dig blåst, Kuuma kivi, La pietra che scotta, Los increíbles 4, O Grande Golpe, Os 4 Picaretas, Os Quatro Picaretas, Piatra fierbinte, Ukradený diamant, Ukradnutý diamant, Un diamante al rojo vivo, Vreli dijamant, Zwei dufte Typen, Καυτή πέτρα, Το καυτό διαμάντι, Горещият камък, Краденый камень, ホット・ロック, 神偷盗宝
Режиссер
Питер Йетс
В ролях
Роберт Редфорд
Роберт Редфорд
Джордж Сигал
Джордж Сигал
Рон Лайбмен
Пол Сэнд
Уильям Редфилд
Уильям Редфилд
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Краденый камень
Ограбление по-французски 5.7
Ограбление по-французски (2003)
Медвежатники 5.9
Медвежатники (1998)
Контора 5.1
Контора (1986)
Бездна 6.2
Бездна (1977)
Герцогиня и Драный Лис 5.7
Герцогиня и Драный Лис (1976)
Состояние 5.7
Состояние (1975)
Соглядатай 5.6
Соглядатай (1975)
Человек клана 5.3
Человек клана (1974)
Кандидат 7.0
Кандидат (1972)
Пленки Андерсона 6.4
Пленки Андерсона (1971)
Скоростной спуск 6.3
Скоростной спуск (1969)
Скажи им, что Билли-Бой здесь 6.3
Скажи им, что Билли-Бой здесь (1969)

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 12 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Киноляпы

Когда слесарь пытается вскрыть музейную витрину, он использует только отмычку. Без ключа-натяжителя нельзя повернуть цилиндр замка, поэтому ему не удалось бы открыть замок отмычкой.

Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Этот сериал негласно называют лучшим детективом 2024 года, а вы, скорее всего, его пропустили: финал в стиле Агаты Кристи сразит наповал
Его любили в первых сезонах, а потом устали: самый раздражающий персонаж «Сватов» — не Женька, не Валя и не Будько
Выбрала этот детектив с Пускепалисом по рейтингу — и не прогадала: вышел 13 лет назад, но ничем не уступает новинкам от НТВ
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше