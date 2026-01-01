Отзывы о фильме
Джорджа Сигала нанимают, чтобы они украли из музея громадный бриллиант, священную реликвию древнего африканского племени. Само по себе ограбление сопряжено с приключениями, смешными до колик в животе, но потом случается совершенно неожиданный поворот — неудачливые грабители пытаются вернуть потерянный ими камень…
|26 января 1972
|Россия
|12+
|26 апреля 1972
|Германия
|11 августа 1972
|Ирландия
|17 ноября 2025
|Исландия
|Allowed
|26 января 1972
|Казахстан
|25 мая 1972
|Норвегия
|26 января 1972
|США
|26 января 1972
|Украина
|21 апреля 1972
|Финляндия
|14 апреля 1972
|Франция
|24 апреля 1972
|Швеция
|10 июня 1972
|Япония
|G
Когда слесарь пытается вскрыть музейную витрину, он использует только отмычку. Без ключа-натяжителя нельзя повернуть цилиндр замка, поэтому ему не удалось бы открыть замок отмычкой.