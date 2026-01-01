6.4
Любовь императора Франции

, 1954
Desirée
США / мелодрама, драма, биография / 18+
О фильме

Один неизвестный офицер по имени Наполеон, прекрасная простушка по имени Дезире, ставшая в конце концов Королевой, богатая и могущественная Жозефина, будущая императрица — вот далеко не полный перечень действующих лиц. Дезире на протяжении всего фильма следит за триумфальным шествием великого Наполеона и борется то за свое чувство, то усмиряет свою страсть к нему, которою так никогда и не воплотить в реальности…

В ролях

Марлон Брандо
Джин Симмонс
Мерл Осборн
Майкл Ренни
Кэмерон Митчелл
Элизабет Селларс
Режиссер Генри Костер
Сценарист Аннемари Селинко, Дэниэл Тарадаш
Композитор Алекс Норт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1954
Премьера в мире 16 ноября 1954
11 февраля 1955 Великобритания U
16 ноября 1954 США
Бюджет $2 720 000
Производство Twentieth Century Fox
Другие названия
Désirée, Desirée, Desirée, la amante de Napoleón, Desirée - Napóleon első szerelme, Desiree Napolyon'un sevgilisi, Désirée, o Amor de Napoleão, Desiree, to louloudi enos thronou, Mối Tình Đầu Của Napoleon, Ντεζιρέ, Дезире, Любовь императора Франции, デジレ

6.4
6.3 IMDb

«Москва слезам не верит», а этот тест и подавно: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам со столичными улицами
