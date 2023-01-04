Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
О персоне
Фильмография
Миико Така
Miiko Taka
Киноафиша
Персоны
Миико Така
Миико Така
Miiko Taka
Дата рождения
24 июля 1925
Возраст
97 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
4 января 2023
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Герой боевиков
Популярные фильмы
7.0
Сайонара
(1957)
6.8
Мидуэй
(1976)
6.7
Иди, а не беги
(1966)
Фильмография Миико Така
Жанр
Все
Боевик
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Год
Все
1976
1966
1957
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
6.8
Мидуэй
Midway
боевик, драма, исторический
1976, США
6.7
Иди, а не беги
Walk Don't Run
мелодрама, комедия
1966, США
7
Сайонара
Sayonara
мелодрама, драма
1957, США
