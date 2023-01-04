Оповещения от Киноафиши
Миико Така Miiko Taka
Миико Така

Miiko Taka

Дата рождения
24 июля 1925
Возраст
97 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
4 января 2023
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Герой боевиков

Популярные фильмы

Сайонара 7.0
Сайонара (1957)
Мидуэй 6.8
Мидуэй (1976)
Иди, а не беги 6.7
Иди, а не беги (1966)

Фильмография Миико Така

Жанр
Год
Мидуэй 6.8
Мидуэй Midway
боевик, драма, исторический 1976, США
Иди, а не беги 6.7
Иди, а не беги Walk Don't Run
мелодрама, комедия 1966, США
Сайонара 7
Сайонара Sayonara
мелодрама, драма 1957, США
