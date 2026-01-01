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Майкл Пэлин
Michael Palin
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Персоны
Майкл Пэлин
Майкл Пэлин
Michael Palin
Дата рождения
5 мая 1943
Возраст
83 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Ranmoor, Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Герой фэнтези
,
Путешественник
Биография Майкл Пэлин
Родился 5 мая 1943 года. Англия.
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