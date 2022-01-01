Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Майкл Пэлин
Майкл Пэлин
Michael Palin
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Майкл Пэлин
Michael Palin
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
5 мая 1943
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Майкл Пэлин
Родился 5 мая 1943 года. Англия.
Развернуть
Фильмография Майкл Пэлин
Монти Пайтон живьём (почти)
комедия
2014, Великобритания
7.0
Монти Пайтон: Я не мессия
драма, мюзикл, комедия
2010, Великобритания
7.0
Ветер в ивах
фэнтези
1996, Великобритания
6.0
Рыбка по имени Ванда
криминал, комедия
1988, США / Великобритания
7.0
Смысл жизни по Монти Пайтону
мюзикл, комедия, фантастика
1983, Великобритания
5.0
Монти Пайтон в Голливуде
комедия
1982,
6.0
Джабервоки
комедия
1977, Великобритания
6.0
А теперь кое-что совсем другое
комедия
1971, Великобритания
7.0
Все фильмы
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»