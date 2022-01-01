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Человек, который хотел быть королем Человек, который хотел быть королем
Киноафиша Фильмы Человек, который хотел быть королем Человек, который хотел быть королем, 1975: актеры и роли
The Man Who Would Be King Человек, который хотел быть королем 1975 / США / Великобритания
7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Человек, который хотел быть королем, 1975: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Хьюстон John Huston
В ролях
Шон Коннери Шон Коннери Sean Connery Майкл Кейн Майкл Кейн Michael Caine Кристофер Пламмер Кристофер Пламмер Christopher Plummer Саид Джаффри Saeed Jaffrey Догми Ларби Doghmi Larbi
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