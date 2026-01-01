Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Человек, который хотел быть королем
Награды и номинации фильма Человек, который хотел быть королем
Награды и номинации фильма Человек, который хотел быть королем 1975
Оскар 1976
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Золотой глобус 1976
Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
