Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Семь вёрст до рассвета» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Медузы
7.2
Медузы

, 2007
Meduzot
Франция, Израиль / драма / 18+
Причины посмотреть

О фильме

Фильм получил приз «Золотая камера» за лучший дебют на Каннском фестивале.
В центре сюжета истории трех женщин, живущих в Тель-Авиве. В день, когда от Батьи уходит мужчина, она встречает пятилетнюю девочку, которая вышла из моря. Со временем Батья начинает подозревать о существовании мистической связи между появлением девочки и своей забытой травме детства. На собственной свадьбе Керен случайно запирают в уборной. Отчаявшись получить помощь, она решается перепрыгнуть через стенки кабинки и, падая, ломает ногу. С этого момента отношения с молодым мужем дают трещину. Джои приехала на заработки из Филиппин. Она ухаживает за женщиной с очень сложным характером, выздоравливающей после тяжелой операции на сердце. Три истории, рассказывающие о потаенных страстях абсолютно разных людей, случайно пересекаются на пляже Тель-Авива, где сходятся пути всех героев фильма.

В ролях

Сара Адлер
Брурия Альбек
Ципор Айзен
Иланит Бен-Яаков
Аси Даян
Мири Фабиан
Режиссер Шира Гефен, Этгар Керет
Сценарист Шира Гефен
Композитор Christopher Bowen, Грегуар Этзель
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Израиль
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 5 мая 2007
Дата выхода
5 мая 2007 Израиль
22 мая 2007 США
5 сентября 2007 Франция
Бюджет $1 800 000
Сборы в мире $938 881
Производство Lama Films, Arte France Cinéma, Canal+
Другие названия
Meduzot, Jellyfish, Les méduses, Jellyfish - Vom Meer getragen, Medusas, Meduse, Meduza, Medúzák, Meduzy, Медузи, Медузы, ジェリーフィッシュ（2007）, 水母人間, 蓝色果冻海, 藍色果凍海

Рейтинг фильма

7.2
13 голосов
7 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Запомните раз и навсегда — вот на каком масле нужно жарить рыбу: не горчит, не дымится и не хуже мяса на вкус
Хватит ходить в рестораны за форшмаком: нежнейшая намазка из сельди и ялтинского лука — отрываю рецепт от сердца
Плодов — как огней на гирлянде: 200 граммов этой смеси в лунку — и урожай перцев будете вывозить тачками
«Машу и Медведя» смотрели 4,6 млрд раз – и это только одну серию: но 5 цитат из мульта закончат лишь единицы – вы в их числе? (тест)
Итальянцы посмотрели «Бриллиантовую руку»: на «той самой» сцене ахнули – «Мадонна моя!», а вот что сказали еще
Военный сериал со звездой НТВ пробился в топ-250 лучших — и неспроста: «напомнило старые советские фильмы»
Такого Сашу Белого никто бы не пожалел: как сложилась жизнь героя Безрукова из «Бригады» на самом деле
48 млн зрителей за 28 дней: вы могли пропустить самый популярный сериал Netflix 2020 года «Рэтчед» — 8 серий пролетят как один миг
Иностранцы посмотрели «Слово пацана» и их реакция удивляет: сравнили сериал с «Братом», но нашли и минусы — вот какие
Этот мощный военный сериал с Жарковым легко уделал «Первый отдел»: «От ужаса зажмуриваешь глаза»
«В бой идут одни старики» — фильм, который пересматривают не только к 9 мая: вот какую неточность с наградой Маэстро заметили ветераны
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше