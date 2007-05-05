В центре сюжета истории трех женщин, живущих в Тель-Авиве. В день, когда от Батьи уходит мужчина, она встречает пятилетнюю девочку, которая вышла из моря. Со временем Батья начинает подозревать о существовании мистической связи между появлением девочки и своей забытой травме детства. На собственной свадьбе Керен случайно запирают в уборной. Отчаявшись получить помощь, она решается перепрыгнуть через стенки кабинки и, падая, ломает ногу. С этого момента отношения с молодым мужем дают трещину. Джои приехала на заработки из Филиппин. Она ухаживает за женщиной с очень сложным характером, выздоравливающей после тяжелой операции на сердце. Три истории, рассказывающие о потаенных страстях абсолютно разных людей, случайно пересекаются на пляже Тель-Авива, где сходятся пути всех героев фильма.

