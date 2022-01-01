И не осталось никого, 1945

Десять незнакомых друг с другом людей приглашены таинственным человеком в его замок, находящийся на небольшом острове в океане. Гости размещаются в замке в ожидании появления хозяина. Но вместо этого за ужином они слышат запись голоса незнакомого человека, который обвиняет каждого прибывшего в тех или иных черных делишках, начиная с неуплаты налогов и заканчивая убийством.



Голос говорит, что каждого из оказавшихся здесь ждет неминуемая кара за совершенные им преступление. Этим же вечером один из гостей погибает, отравившись подсыпанным в его бокал цианистым калием. И вот встревоженные гости понимают, что предупреждение незнакомца было не шуткой. Но покинуть остров им оказывается не под силу. Им ничего не остается, как попытаться остаться в живых или вычислить убийцу, которым несомненно является кто-то из них самих…