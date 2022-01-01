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И не осталось никого
Киноафиша Фильмы И не осталось никого
And Then There Were None

И не осталось никого, 1945

1945 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Десять незнакомых друг с другом людей приглашены таинственным человеком в его замок, находящийся на небольшом острове в океане. Гости размещаются в замке в ожидании появления хозяина. Но вместо этого за ужином они слышат запись голоса незнакомого человека, который обвиняет каждого прибывшего в тех или иных черных делишках, начиная с неуплаты налогов и заканчивая убийством.

Голос говорит, что каждого из оказавшихся здесь ждет неминуемая кара за совершенные им преступление. Этим же вечером один из гостей погибает, отравившись подсыпанным в его бокал цианистым калием. И вот встревоженные гости понимают, что предупреждение незнакомца было не шуткой. Но покинуть остров им оказывается не под силу. Им ничего не остается, как попытаться остаться в живых или вычислить убийцу, которым несомненно является кто-то из них самих…

7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1945
Премьера в мире 31 октября 1945
Возраст 16+
Режиссер
Рене Клер
В ролях
Бэрри Фицджералд
Уолтер Хьюстон
Луис Хейуорд
Роланд Янг
Миша Ауэр
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма И не осталось никого 2 постера
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