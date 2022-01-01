Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Другая"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Бум
Отзывы о фильме «Бум»
Boom
Бум
1968 / Великобритания
6.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Отзывы о фильме «Бум»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Умная Маша
3 комментария
На ощупь
5 комментариев
Заклятье: 13-й этаж
1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сердце пармы
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, исторический, драма
Ёлки 9
Отзывы
2022, Россия, комедия
Черная Пантера: Ваканда навеки
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
На ощупь
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, драма, триллер
LOL. Surprise! Фильм
Отзывы
2021, США, боевик, анимация, семейный
Чинк: Хвостатый детектив
Отзывы
2022, Россия, комедия, приключения, детектив, семейный
Петр I: Последний царь и первый император
Отзывы
2022, Россия, исторический, документальный
Ламборгини: Человек-легенда
Написать отзыв
2022, Италия, драма, биография
Треугольник печали
Рецензия
Написать отзыв
2022, Швеция / США / Франция, драма
Царство против разбойников
Написать отзыв
2022, Россия, анимация, семейный
Двойная петля
Рецензия
Написать отзыв
2022, США, боевик, драма, военный
Покерфейс
Рецензия
Отзывы
2022, США, триллер
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Авторизация по e-mail