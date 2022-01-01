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Повелитель страниц Повелитель страниц
Киноафиша Фильмы Повелитель страниц Повелитель страниц, 1994: актеры и роли
The Pagemaster Повелитель страниц 1994 / США
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Повелитель страниц, 1994: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Пиксоут Хант Pixote Hunt Джо Джонстон Джо Джонстон Joe Johnston
В ролях
Маколей Калкин Маколей Калкин Macaulay Culkin Кристофер Ллойд Кристофер Ллойд Christopher Lloyd Вупи Голдберг Вупи Голдберг Whoopi Goldberg Патрик Стюарт Патрик Стюарт Patrick Stewart Леонард Нимой Leonard Nimoy
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Главная роль
Главная роль
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Забытое чудо
Забытое чудо
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