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Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
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Иван Купреенко
Иван Купреенко
О персоне
Фильмография
Иван Купреенко
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Дата рождения
30 января 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Водолей
Биография Иван Купреенко
Родился 30 января 1984 года.
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Фильмография Иван Купреенко
Развод. Фильм первый
комедия
2022, Россия
7.0
Развод. Фильм второй
комедия
2022, Россия
0.0
Любовь в СССР
мелодрама
2012, Россия
7.0
Тридцать седьмой роман
мелодрама
2010, Россия
6.0
Исчезнувшая империя
драма
2007, Россия
7.0
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