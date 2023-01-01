Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вселенная Стивена Кинга"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Тридцать седьмой роман
Тридцать седьмой роман, 2010: актеры и роли
Тридцать седьмой роман
2010 / Россия
Смотреть трейлер
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Тридцать седьмой роман, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Григор Гярдушян
В ролях
Владимир Зайцев
Наталия Антонова
Natalya Antonova
Татьяна Лютаева
Tatyana Lyutaeva
Иван Купреенко
Валерий Николаев
Сергей Чонишвили
Sergey Chonishvili
Елена Доронина
Алексей Огурцов
Aleksey Ogurtsov
В прокате
Премьеры
Онлайн
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Отзывы
2023, Россия, комедия
После. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2023, США, драма
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер
Чужая
Отзывы
2023, Россия, приключения, драма
Звук свободы
Отзывы
2023, США, боевик, биография, драма
Гран Туризмо
Рецензия
Отзывы
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Праздники
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Отзывы
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Related video
Грязнули и свинтусы: астрологи перечислили три самых нечистоплотных знака зодиака
Петров и рядом не стоял: этого лысого и худого актера женщины считают самым красивым в России
Раньше эту игру обожали все дети в СССР: сейчас неспроста под строгим запретом
Не «Барби», а «Быстрые свидания»: почему иностранные фильмы в России выходят под странными названиями
Самые властные женщины носят эти имена
Это было ужасно: Цискаридзе крупно оконфузился на сцене
Ахнете, увидев, на кого Вертинская променяла Михалкова: в России его обожали
Доходило до рукоприкладства: Заворотнюк прошла семь кругов ада с Жигуновым
Так и не скажешь, что тяжело болел: как незадолго до смерти выглядел муж Пахмутовой
Пользовался положением: любовницей Ефремова оказалась бездетная суперзвезда
Сын Учителя вот-вот станет известнее отца: взгляните, каким вырос наследник режиссера
Тест: какая суперсила подойдет именно вам?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить