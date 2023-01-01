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Мальчишки с улицы Пал
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A pál-utcai fiúk
Мальчишки с улицы Пал
1969 / Венгрия / США
7.9
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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