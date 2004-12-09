Восточный парк, 2004

8-й район Будапешта - гремучая интернациональная и субкультурная смесь: здесь обитают венгры, цыгане, арабы, немцы, китайцы... Редкие полицейские не посягают на уклад Восточного Парка, балансирующего на лезвии между законом и беззаконием. Уличное хулиганство, проституция, собачьи бои, школьная любовь и мечта о богатстве – в непрерывной борьбе с несправедливым миром выживает лишь тот, кто открыт духу авантюризма.

История современных влюблённых Ромео и Джульетты быстро превращается невероятное путешествие компании подростков во времени, цель которого – хорошенько заработать, ведь деньги гарантируют много девочек и власть. А что в наше время приносит больше всего денег? Конечно, нефть!!! В эту авантюру будут вовлечены все сильные мира сего: Джордж Буш, Папа Римский, Осама бен Ладен, Владимир Путин и многие другие!