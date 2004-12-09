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Восточный парк Восточный парк
Киноафиша Фильмы Восточный парк
Nyocker! / The Disrict

Восточный парк, 2004

2004 / Венгрия
5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме
8-й район Будапешта - гремучая интернациональная и субкультурная смесь: здесь обитают венгры, цыгане, арабы, немцы, китайцы... Редкие полицейские не посягают на уклад Восточного Парка, балансирующего на лезвии между законом и беззаконием. Уличное хулиганство, проституция, собачьи бои, школьная любовь и мечта о богатстве – в непрерывной борьбе с несправедливым миром выживает лишь тот, кто открыт духу авантюризма.

История современных влюблённых Ромео и Джульетты быстро превращается невероятное путешествие компании подростков во времени, цель которого – хорошенько заработать, ведь деньги гарантируют много девочек и власть. А что в наше время приносит больше всего денег? Конечно, нефть!!! В эту авантюру будут вовлечены все сильные мира сего: Джордж Буш, Папа Римский, Осама бен Ладен, Владимир Путин и многие другие!

5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 9 декабря 2004
Прокатчик Кармен
Режиссер
Арон Гаудер
В ролях
Л. Л. Джуниор
Ласло Жашвай
Гюзо Сабо
Чаба Пиндроч
Габор Чоре
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Восточный парк 1 постер
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