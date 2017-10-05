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Аврора Бореалис: Северное сияние
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Aurora Borealis: Északi fény

Аврора Бореалис: Северное сияние, 2017

2017 / Венгрия
7.2 Оцените
12 голосов
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О фильме

Семейно-историческая драма со скелетами в шкафах. Если бы сердечный приступ и последовавшая за ним недолгая кома не сразили ветхую старушку Марию, её дочь Ольга — вечно занятой деловой человек — вряд ли бы выбралась из Вены в венгерскую провинцию. Ольга бы никогда не отменила судьбоносную для карьеры командировку в Японию, не переступила порог материнского дома и не наткнулась на старые рисунки и разорванные фотографии — совершенно незнакомых, но, очевидно, очень важных для матери людей. Кто они? Почему Марию хватил удар? И что на самом деле случилось в далеком 1954-м, когда юная Мария вместе с любовью всей своей жизни, репрессированным после воцарения коммунизма дворянином Акошем, пыталась сбежать в еще занятую советскими войсками Австрию?... Автору «Северного сияния» Марте Месарош в сентябре 2017-го исполнилось 86 лет — только по фильму вы никогда бы об этом не догадались. Он поставлен уверенной режиссерской рукой, полон эротизма и страсти, лишен компромиссов, об изуверских испытаниях, придуманных безжалостным ХХ веком, вспоминает зло, без всякого стариковского умиления. «Северное сияние» мощно продолжает серию исторических картин Месарош (в которой выделяется трилогия 1980-х «Дневник для моих детей», «Дневник для моих любимых», «Дневник для моих родителей» и предпоследняя на сегодня работа, участник ММКФ-2009 «Последний донос на Анну»). А сюжетные перипетии сознательно напоминают о старом фильме Месарош с Изабель Юппер «Вторая жена» — хите советского проката 1980-х. Дар работы с актерами у Месарош по-прежнему в наличии: женский дуэт 82-летней легенды Мари Тёрёчик и Илдико Тот — современная классика.

7.2 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 5 октября 2017
Премьера в мире 5 октября 2017
Возраст 16+
Режиссер
Марта Месарош
В ролях
Ильдико Тот
Франциска Тёрёчик
Антонио де ла Торре
Мари Тёрёчик
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Аврора Бореалис: Северное сияние 2 постера
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