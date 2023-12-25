Маленький человек в столкновении с фашизмом – одна из основных тем творчества Золтана Фабри. «Двадцать часов» и «Пятая печать» - выдающиеся фильмы, снятые этим замечательным художником по романам Ференца Шанты. Но если в предыдущем шедевре «Пятая печать» (1976) героями Фабри выступали скромные городские обыватели – часовщик, книготорговец и корчмарь, то в «Венграх», экранизации романа молодого писателя Й.Балажа, он вывел на сцену истории безграмотных крестьян-батраков.
Премии:
- Номинация на премию «Оскар» в категории «Лучший неанглоязычный
фильм» (1979).
В 1943 году группа неграмотных крестьян из самой нищей области Венгрии отправилась на заработки в Германию, чтобы попытаться спасти свои голодающие семьи. Они слышали о войне, но не знали, кто такой Гитлер. На богатой ферме венгры жили рядом с бараком, где содержались пленные со всей Европы. Несмотря на крайне низкий уровень культуры, венгерские крестьяне сохранили способность сопереживать чужой беде. В то же время они потребовали уважения к своим обычаям. Однако фашисты не способны это понять, и потому, по истечении контракта, никто из батраков не захотел продлевать договор. Они вернулись домой – чтобы быть призванными на военную службу.
Венгрия, 1978
|22 июня 1978
|Венгрия