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Постер фильма Венгры
7.1
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7.1

Венгры

, 1978
Magyarok
Венгрия / драма / 18+
Постер фильма Венгры
7.1

Причины посмотреть

О фильме

Маленький человек в столкновении с фашизмом – одна из основных тем творчества Золтана Фабри. «Двадцать часов» и «Пятая печать» - выдающиеся фильмы, снятые этим замечательным художником по романам Ференца Шанты. Но если в предыдущем шедевре «Пятая печать» (1976) героями Фабри выступали скромные городские обыватели – часовщик, книготорговец и корчмарь, то в «Венграх», экранизации романа молодого писателя Й.Балажа, он вывел на сцену истории безграмотных крестьян-батраков.

Премии:
- Номинация на премию «Оскар» в категории «Лучший неанглоязычный
   фильм» (1979).

В 1943 году группа неграмотных крестьян из самой нищей области Венгрии отправилась на заработки в Германию, чтобы попытаться спасти свои голодающие семьи. Они слышали о войне, но не знали, кто такой Гитлер. На богатой ферме венгры жили рядом с бараком, где содержались пленные со всей Европы. Несмотря на крайне низкий уровень культуры, венгерские крестьяне сохранили способность сопереживать чужой беде. В то же время они потребовали уважения к своим обычаям. Однако фашисты не способны это понять, и потому, по истечении контракта, никто из батраков не захотел продлевать договор. Они вернулись домой – чтобы быть призванными на военную службу.

Венгрия, 1978

В ролях

Ева Пап
Fábiánné, Ilona
Йожеф Бихари
Utolsó magyar az álomjelenetben
Шандор Сабо
Német gazda
Золтан Гера
Brainer, intézõ
Тибор Мольнар
Gáspár Dániel
Иштван О. Сабо
Kondor Ábris
Ноэми Апор
Szabóné, Zsófi
Берталан Шолти
Szabó János
Габор Конц
Fábián András
Анна Муште
Kisné, Rozika
Режиссер Золтан Фабри
Сценарист József Balázs, Золтан Фабри
Композитор György Vukán
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Венгрия
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1978
Премьера в мире 22 июня 1978
Дата выхода
22 июня 1978 Венгрия
Производство Capital, Clircio, Dialóg Filmstúdió
Другие названия
Magyarok, Húngaros, Die Ungarn, Hungarian, Hungarians, Macarlar, Piso apo ta syrmatoplegmata, Unkarilaiset, Węgrzy, ハンガリアン

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 11 голосов
6.9 IMDb
Обновлено 25 декабря 2023

Отзывы о фильме

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