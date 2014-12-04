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Свинг, 2014

2014 / Венгрия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме
У всех четырех прекрасных героинь фильма этот день не задался. Рыжую тезку Кейт Буш, бывшую 10 лет назад звездой конкурса «Молодые таланты», бросил очередной кратковременный спутник, и вот она, без крова и денег, с чемоданами и мальчишкой-сыном под рукой, обивает пороги в поисках работы, соглашаясь, в конце концов, на незавидную должность официантки. Юная Ангела, грезящая карьерой певицы, даром, что весь ее опыт пока – только детские утренники, не может совладать с собственной робостью и сбегает с прослушивания. Благополучная, казалось бы, домохозяйка Рита, давным-давно оставившая профессию учительницы пения, узнает, что её благоверный после полувека супружества ушел к разлучнице из косметического салона. А пожилая легенда джаза Эмми, некогда почитавшаяся как Королева свинга, едва не захлебывается бренди во время опостылевшего выступления перед жующей ресторанной публикой. В этом будапештском ресторане и сходятся векторы «женщин в изгнании». Но вместо того, чтобы проклинать судьбу, дамы решают ее переломить – и создают умопомрачительную музыкальную группу...
5.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 4 декабря 2014
Возраст 18+
Режиссер
Чаба Фазекаш
В ролях
Эстер Оноди
Эстер Оноди
Эстер Чакани
Франциска Тёрёчик
Бела Месарош
Мари Тёрёчик
Все актеры и съемочная группа
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5 октября 2016 16:56
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