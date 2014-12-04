Свинг, 2014

У всех четырех прекрасных героинь фильма этот день не задался. Рыжую тезку Кейт Буш, бывшую 10 лет назад звездой конкурса «Молодые таланты», бросил очередной кратковременный спутник, и вот она, без крова и денег, с чемоданами и мальчишкой-сыном под рукой, обивает пороги в поисках работы, соглашаясь, в конце концов, на незавидную должность официантки. Юная Ангела, грезящая карьерой певицы, даром, что весь ее опыт пока – только детские утренники, не может совладать с собственной робостью и сбегает с прослушивания. Благополучная, казалось бы, домохозяйка Рита, давным-давно оставившая профессию учительницы пения, узнает, что её благоверный после полувека супружества ушел к разлучнице из косметического салона. А пожилая легенда джаза Эмми, некогда почитавшаяся как Королева свинга, едва не захлебывается бренди во время опостылевшего выступления перед жующей ресторанной публикой. В этом будапештском ресторане и сходятся векторы «женщин в изгнании». Но вместо того, чтобы проклинать судьбу, дамы решают ее переломить – и создают умопомрачительную музыкальную группу...

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