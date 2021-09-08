Сцены из супружеской жизни, 1973

Представлены десять лет отношений Марианны и Йохана. Мы впервые встречаемся с ними через десять лет после свадьбы. Он – профессор колледжа, она – адвокат по разводам. Они говорят, что счастливы в браке, но в их отношениях присутствует определенная отстраненность. В следующие десять лет, когда они обдумывают развод и внебрачные связи, то в конце концов приходят к пониманию, кто они друг для друга.
Фильм состоит из шести «сцен», каждая из которых представляет собой фрагмент двадцатилетней совместной жизни Марианны и Йохана. Вначале подробно, шаг за шагом показано, как аборт, неверность и лицемерие постепенно приводят семью к разводу.
Но развод неожиданно оказывается отличным поводом проявить друг другу понимание, сострадание, искренность — и вот уже чувства бывших супругов друг к другу вспыхивают с новой силой.