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Сцены из супружеской жизни Сцены из супружеской жизни
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Scener ur ett äktenskap

Сцены из супружеской жизни, 1973

1973 / Швеция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Представлены десять лет отношений Марианны и Йохана. Мы впервые встречаемся с ними через десять лет после свадьбы. Он – профессор колледжа, она – адвокат по разводам. Они говорят, что счастливы в браке, но в их отношениях присутствует определенная отстраненность. В следующие десять лет, когда они обдумывают развод и внебрачные связи, то в конце концов приходят к пониманию, кто они друг для друга.

  • Бергман написал этот телеспектакль за три месяца, опираясь на свой личный опыт, в том числе отношения с Лив Ульман, его несчастливые и в конечном итоге расторгнутые браки с Кеби Ларетей и Гун Хагберг, и брак его родителей, Карин и Эрика Бергманов. В детстве он был свидетелем жестокой борьбы своих родителей, когда Карин шлепала Эрика по щекам. Ингмар также обнаружил, что его мать могла манипулировать отцом. 
  • Бюджет составлял примерно треть бюджета предыдущего фильма Бергмана «Шепоты и крики», половина из которых была покрыта шведским телевидением, а половина – иностранными компаниями. Оператор Свен Нюквист делал акцент на крупных планах и использовал небольшие съемочные площадки для съемок в помещении.
  • Ульманн сравнила выступление в «Сценах из брака» с появлением в документальном фильме, сказав, что она «чувствовала себя очень связанной с ролью». По ее словам, во время съемок фильма она все больше принимала участие в феминистском движении.

Фильм состоит из шести «сцен», каждая из которых представляет собой фрагмент двадцатилетней совместной жизни Марианны и Йохана. Вначале подробно, шаг за шагом показано, как аборт, неверность и лицемерие постепенно приводят семью к разводу.

Но развод неожиданно оказывается отличным поводом проявить друг другу понимание, сострадание, искренность — и вот уже чувства бывших супругов друг к другу вспыхивают с новой силой.

8.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Продолжительность 2 часа 35 минут
Год выпуска 1973
Возраст 16+
Режиссер
Ингмар Бергман
Ингмар Бергман
В ролях
Лив Ульман
Лив Ульман
Эрланд Юсефсон
Биби Андерссон
Биби Андерссон
Ян Мальмшё
Гуннель Линдблум
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сцены из супружеской жизни 1 постер
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Сцены из супружеской жизни
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