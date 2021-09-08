Сцены из супружеской жизни, 1973

Фильм состоит из шести «сцен», каждая из которых представляет собой фрагмент двадцатилетней совместной жизни Марианны и Йохана. Вначале подробно, шаг за шагом показано, как аборт, неверность и лицемерие постепенно приводят семью к разводу.

Но развод неожиданно оказывается отличным поводом проявить друг другу понимание, сострадание, искренность — и вот уже чувства бывших супругов друг к другу вспыхивают с новой силой.