Игра снов, 1963

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о выходе в прокат 7.3 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2 Продолжительность 1 час 53 минуты Год выпуска 1963 Премьера в мире 2 мая 1963 Возраст 16+ Режиссер Ингмар Бергман В ролях Ингрид Тулин Уно Хеннинг Аллан Эдвалль Улоф Видгрен Все актеры и съемочная группа 2 постера

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