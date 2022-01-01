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Сцены из супружеской жизни Сцены из супружеской жизни
Киноафиша Фильмы Сцены из супружеской жизни Сцены из супружеской жизни, 1973: актеры и роли
Scener ur ett äktenskap Сцены из супружеской жизни 1973 / Швеция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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Сцены из супружеской жизни, 1973: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ингмар Бергман Ингмар Бергман Ingmar Bergman
В ролях
Лив Ульман Лив Ульман Liv Ullmann Эрланд Юсефсон Биби Андерссон Биби Андерссон Bibi Andersson Ян Мальмшё Jan Malmsjö Гуннель Линдблум Gunnel Lindblom Анита Валль Anita Wall
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