Апокалипсис зомби, 2018

Странный вирус охватывает всю Великобританию, превращая почти всех ее жителей в зомби. Он распространился при побеге из тюрьмы. Британо-американский спецназ отправляется в карантинную зону, чтобы спасти доктора Джулиана Рейнса, ученого, который знает способ вылечить зараженных. Он может быть в четырех возможных местах. Группа, состоящая из капитана Стэнтона, лейтенанта Переса, Пейдж, Родриго и нескольких других солдат, пробирается в Лондон, кишащий кровожадными ходячими мертвецами, чтобы найти его и создать вакцину, пока не стало слишком поздно...