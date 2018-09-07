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Апокалипсис зомби Апокалипсис зомби
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Redcon-1

Апокалипсис зомби, 2018

2018 / Великобритания
4.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Странный вирус охватывает всю Великобританию, превращая почти всех ее жителей в зомби. Он распространился при побеге из тюрьмы. Британо-американский спецназ отправляется в карантинную зону, чтобы спасти доктора Джулиана Рейнса, ученого, который знает способ вылечить зараженных. Он может быть в четырех возможных местах. Группа, состоящая из капитана Стэнтона, лейтенанта Переса, Пейдж, Родриго и нескольких других солдат, пробирается в Лондон, кишащий кровожадными ходячими мертвецами, чтобы найти его и создать вакцину, пока не стало слишком поздно...

  • Фильм снимался как в Шотландии (Ньютонгрэндж, Глазго и Эйршир), так и в Англии (Браунсовер). Многие местные жители в разных городах страны согласились быть статистами, изображая зомби, солдат, членов банд и просто других выживших. 
  • Жительница Великобритании Оливия Стори, перенесшая ампутацию конечностей, дебютировала в этом фильме в роли зомби, сняв протезы для своей сцены. Она появляется вместе со своим отцом, который познакомил ее с актерским мастерством. 
  • Некоторые сцены были сняты на локации в заброшенной тюрьме Питерхед. Тюрьма для осужденных в викторианском стиле печально известна бунтом среди заключенных, который был разрешен тайным рейдом SAS в 1987 году.

Вспышка смертельного вируса превратила большую часть населения в плотоядных зомби. Элитное военное спецподразделение отправляется в карантинную зону, чтобы спасти ученого, способного разработать лекарство для спасения человечества.

4.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 26 июля 2019
Премьера в мире 7 сентября 2018
Возраст 18+
Режиссер
Чи Кеонг Чанг
В ролях
Карлос Гальярдо
Орис Эруэро
Джошуа Дикинсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Апокалипсис зомби 3 постера
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Апокалипсис зомби смотреть онлайн

Апокалипсис зомби
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