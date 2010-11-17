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Фильмография
Лев Круглый
Lev Kruglyy
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Лев Круглый
Лев Круглый
Lev Kruglyy
Дата рождения
24 февраля 1931
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
17 ноября 2010
Карьера
Актер
Место рождения
Москва, СССР
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.6
Марат, Лика и Леонидик
(1971)
7.5
Человек идет за солнцем
(1961)
7.5
Шумный день
(1960)
Фильмография Лев Круглый
6.4
Подарок Черного колдуна
Podarok chyornogo kolduna
детский
1978, СССР
6.5
Семейная мелодрама
Semeynaya melodrama
мелодрама
1976, СССР
6.5
Степанова памятка
Stepanova pamyatka
сказка
1976, СССР
6.5
Город с утра до полуночи
Gorod s utra do polunochi
драма
1976, СССР
6.6
Иван да Марья
Ivan da Mariya
сказка, семейный, детский
1974, СССР
7.6
Марат, Лика и Леонидик
Marat, Lika i Leonidik
драма
1971, СССР
5.3
Эксперимент
Eksperiment
комедия, мюзикл
1970, СССР
7.3
Последние каникулы
Posledniye kanikuly
семейный
1970, СССР
Онлайн
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