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Человек идет за солнцем
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Человек идет за солнцем, 1961

1961 / СССР
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме
Мальчик идет по любимому городу вслед за солнцем. На своем пути маленький наблюдатель встречает разных людей – добрых и злых, чутких и равнодушных...
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 1961
Режиссер
Mихаил Kалик
В ролях
Нику Кримнус
Татьяна Бестаева
Николай Волков
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Человек идет за солнцем 1 постер
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