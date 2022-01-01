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Человек идет за солнцем
Человек идет за солнцем, 1961
1961 / СССР
7.6
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Жанр:
драма
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О фильме
Мальчик идет по любимому городу вслед за солнцем. На своем пути маленький наблюдатель встречает разных людей – добрых и злых, чутких и равнодушных...
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7.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность
1 час 12 минут
Год выпуска
1961
Режиссер
Mихаил Kалик
В ролях
Нику Кримнус
Татьяна Бестаева
Николай Волков
Все актеры и съемочная группа
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