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Элизабет Беррингтон
Elizabeth Berrington
Киноафиша
Персоны
Элизабет Беррингтон
Элизабет Беррингтон
Elizabeth Berrington
Дата рождения
3 августа 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Уолласи, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Биография Элизабет Беррингтон
Родилась 3 августа 1970 года. Уолласи, Англия, Великобритания.
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8.6
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(1996)
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Залечь на дно в Брюгге
(2008)
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7.5
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