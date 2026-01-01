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Элизабет Беррингтон
Элизабет Беррингтон Elizabeth Berrington
Киноафиша Персоны Элизабет Беррингтон

Элизабет Беррингтон

Elizabeth Berrington

Дата рождения
3 августа 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Уолласи, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Биография Элизабет Беррингтон

Родилась 3 августа 1970 года. Уолласи, Англия, Великобритания.

Популярные фильмы

Благие знамения 8.6
Благие знамения (2019)
Тайны и ложь 8.0
Тайны и ложь (1996)
Залечь на дно в Брюгге 7.7
Залечь на дно в Брюгге (2008)

Фильмография Элизабет Беррингтон

Смерть бабника 7.5
Смерть бабника
драма 2025, Австралия
Мошенницы
Мошенницы
криминал, триллер 2025, Великобритания
Пакт 6.8
Пакт
драма 2021, Великобритания
Невероятные 7.2
Невероятные
драма 2021, США
Спенсер 6.9
Спенсер Spencer
драма, исторический 2021, Великобритания / Германия / Чили
Смотреть трейлер Рецензия
Благие знамения 8.6
Благие знамения
комедия, боевик, фэнтези 2019, США
Сэндитон 7.6
Сэндитон
драма 2019, Великобритания
Патрик Мелроуз 7.5
Патрик Мелроуз
драма, комедия, мини-сериал 2018, США
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Новости о Элизабет Беррингтон
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