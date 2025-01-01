Меню
Тайны и ложь
Награды и номинации фильма Тайны и ложь
Награды и номинации фильма Тайны и ложь 1996
Оскар 1997
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 1996
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Приз Экуменического жюри
Победитель
Лучшая актриса
Победитель
Золотой глобус 1997
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Лучшая женская роль
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Alexander Korda Award for Best British Film
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
