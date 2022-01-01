Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Американский президент Американский президент
Киноафиша Фильмы Американский президент Американский президент, 1995: актеры и роли
The American President Американский президент 1995 / США
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Американский президент, 1995: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роб Райнер Роб Райнер Rob Reiner
В ролях
Майкл Дуглас Майкл Дуглас Michael Douglas Аннетт Бенинг Аннетт Бенинг Annette Bening Мартин Шин Мартин Шин Martin Sheen Майкл Джей Фокс Майкл Джей Фокс Michael J. Fox Ричард Дрейфусс Ричард Дрейфусс Richard Dreyfuss
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Related video
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Приложение киноафиши