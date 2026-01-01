Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кодекс Данте» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Доктор Голливуд
6.3
Киноафиша Фильмы Доктор Голливуд
6.3

Доктор Голливуд

, 1991
Doc Hollywood
США / мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Доктор Голливуд
6.3

О фильме

Судьба подложила ему свинью. Бенджи Стоун был подающим надежды пластическим хирургом, ехал в Голливуд, и вдруг — авария на главной улице какого-то захолустного городка. Кто виноват? Конечно, Бенджи.

Полиция определяет нарушителю наказание: 32 часа принудительных работ терапевтом в местной больнице. Нормально? Доктор Голливуд приступает к работе. И самое дикое — она ему нравится. Потому что рядом — прехорошенькая провинциалочка.

В ролях

Майкл Джей Фокс
Майкл Джей Фокс
Ben Stone
Джули Уорнер
Lou
Барнард Хьюз
Dr. Hogue
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Hank
Бриджит Фонда
Бриджит Фонда
Nancy Lee
Фрэнсис Стернхаген
Lillian
Джордж Хэмилтон
Джордж Хэмилтон
Dr. Halberstrom
Дэвид Огден Стайерз
Дэвид Огден Стайерз
Nick Nicholson
Мел Уинклер
Melvin
Хелен Мартин
Maddie
Режиссер Майкл Кейтон-Джонс
Сценарист Jeffrey Price, Peter S. Seaman, Нил Б. Шульман, Laurian Leggett
Композитор Картер Бёруэлл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1991
Премьера в мире 31 июля 1991
Дата выхода
3 октября 1991 Австралия
15 ноября 1991 Бразилия
18 октября 1991 Великобритания
24 января 1992 Венгрия
10 октября 1991 Германия
21 октября 1991 Дания
22 ноября 1991 Италия
2 августа 1991 США
6 декабря 1991 Турция
10 июня 1992 Франция TP
MPAA PG-13
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $54 830 779
Производство Warner Bros.
Другие названия
Doc Hollywood, Doktor Hollywood, Doctor Hollywood, Dr. Hollywood, Daktaras Holivudas, Doc Hollywood - Dottore in carriera, Doutor Hollywood, Doutor Sarilhos, Dr. Hollywood: Uma Receita de Amor, El Dr. Hollywood, Hollywood Doktoru, Доктор Голливуд, Доктор Голлівуд, Доктор Холивуд, ドク・ハリウッド, 好萊塢醫生

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 14 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Доктор Голливуд

Секрет моего успеха
Секрет моего успеха комедия, мелодрама
1987, США
6.0
Американский президент
Американский президент мелодрама, драма, комедия
1995, США
6.0
Волчонок
Волчонок комедия, фантастика, мелодрама, семейный
1985, США
6.0
Жадность
Жадность комедия
1994, США
6.0
Консьерж
Консьерж комедия, драма, мелодрама
1993, США
6.0
Уход в черное
Уход в черное криминал, триллер
2006, Великобритания / Сербия / Италия
5.0
Страшилы
Страшилы комедия, фэнтези, ужасы
1996, Новая Зеландия / США
7.0
Старые ворчуны разбушевались
Старые ворчуны разбушевались комедия, мелодрама
1995, США
6.0
Чужие деньги
Чужие деньги комедия, драма, мелодрама
1991, США
6.0
Напролом
Напролом криминал, боевик, комедия
1991, США
6.0
Военные потери
Военные потери военный, драма
1989, США
7.0
За бортом
За бортом комедия, семейный
1987, США
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Касса невест
Касса невест
2026, Россия, мелодрама, комедия
Четырехдневку в России одобрили официально: отдыхать по три дня подряд разрешили всем и каждому
Водителей предупредили: с 1 июля вступают в силу новые правила — проверьте, не пора ли менять права
Не называйте себя умным, пока не пройдёте этот тест: 98% людей не находят ошибку на картинке даже за 2 часа
Отличите Брагина от Семенова, а «Шефа» от «Пса»? Тогда точно пройдете сложный тест по главным хитам канала НТВ
Этот тест проходят лишь внимательные любители кино СССР: вспомните 6 фильмов по кадру с милиционером
«Ты в зоопарке был? Тест проходил?»: на 5/5 вопросов о творчестве Данелии ответить сложнее, чем завести вертолет в «Мимино»
Pixar в ужасе: «Историю игрушек 5» слили в Сеть, да еще и с русской озвучкой — «не откладывайте просмотр»
Тест на знание лучшего фильма Тарковского: только люди с высоким IQ верно продолжат 5 цитат из «Сталкера»
«Создателям уже по барабану»: «Ментовские войны» должны были закончиться еще в 2008 году — Шилов стал омерзителен Устюгову
150 000 000 зрителей ставят лайк: в топ-3 аниме на Netflix не попал даже «Ван-Пис» – у «Титанов» и «Прокачки» дела еще хуже
Империя вернулась, логика пропала: в новых «Звездных войнах» окончательно переписали канон Хана Соло – под раздачу попал даже его сын
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше