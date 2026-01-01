Судьба подложила ему свинью. Бенджи Стоун был подающим надежды пластическим хирургом, ехал в Голливуд, и вдруг — авария на главной улице какого-то захолустного городка. Кто виноват? Конечно, Бенджи.
Полиция определяет нарушителю наказание: 32 часа принудительных работ терапевтом в местной больнице. Нормально? Доктор Голливуд приступает к работе. И самое дикое — она ему нравится. Потому что рядом — прехорошенькая провинциалочка.
|3 октября 1991
|Австралия
|15 ноября 1991
|Бразилия
|18 октября 1991
|Великобритания
|24 января 1992
|Венгрия
|10 октября 1991
|Германия
|21 октября 1991
|Дания
|22 ноября 1991
|Италия
|2 августа 1991
|США
|6 декабря 1991
|Турция
|10 июня 1992
|Франция
|TP