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О персоне
Фильмография
Ли Сюэцзянь
Li Xuejian
Киноафиша
Персоны
Ли Сюэцзянь
Ли Сюэцзянь
Li Xuejian
Дата рождения
20 февраля 1954
Возраст
72 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Хэцзэ, Китай
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.1
Блуждающая Земля 2
(2023)
7.1
Шанхайская триада
(1995)
6.8
Творение богов
(2023)
Фильмография Ли Сюэцзянь
Блуждающая Земля 3
Liu Lang Di Qiu 3
приключения, фантастика
2027, Китай
6.5
Творение богов: Битва с демонами
Feng Shen 2: Zhan huo Xi Qi
боевик, драма, фэнтези
2025, Китай
Смотреть трейлер
7.1
Блуждающая Земля 2
Liu lang di qiu 2
боевик, приключения, драма
2023, Китай
Смотреть трейлер
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6.8
Творение богов
Feng shen Di yi bu: Zhao ge feng yun
приключения, драма, фэнтези
2023, Китай
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6.3
Возвращение домой
Wan li gui tu
боевик, драма, триллер
2022, Китай
Смотреть трейлер
5.6
И сошёл монах с гор
Dao shi xia shan
боевик
2015, Китай / США
6.3
Вспоминая 1942
Yi jiu si er
драма
2012, Китай
Смотреть трейлер
6.6
Под ветвями боярышника
Shan zha shu zhi lian / Under the Hawthorn Tree
мелодрама, драма
2010, Китай
Смотреть трейлер
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