Преуспевающий бизнесмен с Уолл-стрит Джон узнает о том, что его 75-летний отец Джейк при смерти. Джон возвращается в дом своих родителей и начинает ухаживать за пожилым отцом. Несмотря на то, что много лет назад Джон и Джейк пережили тяжелый разрыв, положивший конец их теплым отношениям, неожиданное воссоединение учит их заботиться друг о друге и понимать друг друга заново. И вскоре отец и сын становятся близки друг к другу как никогда раньше…
|10 ноября 1989
|Россия
|12+
|8 марта 1990
|Германия
|10 ноября 1989
|Казахстан
|27 октября 1989
|США
|10 ноября 1989
|Украина