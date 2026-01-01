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Постер фильма Папа
6.3
Киноафиша Фильмы Папа
6.3

Папа

, 1989
Dad
США / комедия, драма / 18+
Постер фильма Папа
6.3

О фильме

Преуспевающий бизнесмен с Уолл-стрит Джон узнает о том, что его 75-летний отец Джейк при смерти. Джон возвращается в дом своих родителей и начинает ухаживать за пожилым отцом. Несмотря на то, что много лет назад Джон и Джейк пережили тяжелый разрыв, положивший конец их теплым отношениям, неожиданное воссоединение учит их заботиться друг о друге и понимать друг друга заново. И вскоре отец и сын становятся близки друг к другу как никогда раньше…

В ролях

Джек Леммон
Джек Леммон
Jake Tremont
Итан Хоук
Итан Хоук
Billy
Олимпия Дукакис
Олимпия Дукакис
Bette Tremont
Кэти Бейкер
Кэти Бейкер
Annie
Закес Мокае
Dr. Chad
Тед Дэнсон
Тед Дэнсон
John Tremont
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Mario
Дж. Т. Уолш
Dr. Santana
Питер Майкл Гец
Dr. Ethridge
Джон Апичелла
Dr. Delibro
Режиссер Гари Дэвид Голдберг
Сценарист Уильям Уортон, Гари Дэвид Голдберг
Композитор Джеймс Хорнер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1989
Премьера в мире 27 октября 1989
Дата выхода
10 ноября 1989 Россия 12+
8 марта 1990 Германия
10 ноября 1989 Казахстан
27 октября 1989 США
10 ноября 1989 Украина
MPAA PG
Бюджет $19 000 000
Сборы в мире $27 503 037
Производство Amblin Entertainment, Ubu Productions
Другие названия
Dad, Mi viejo, Mon père, Dad - Papà, Drága papa, Far, Isä, Isät ja pojat, Meu Pai, Meu Pai, uma Lição de Vida, Mi padre, Min far, Mon cher papa, O babas mou ki ego, Tata, Tėtis, Ο μπαμπάς μου κι εγώ, Папа, Татко, Тато, 아버지의 황혼, 吾愛吾父, 晩秋

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Bette Tremont Он продолжает залезать ко мне в постель по ночам. Когда твой отец возбуждён, его ничто не остановит.
John Tremont [выглядит шокированным]
Bette Tremont Ой, взрослей уже.

Отзывы о фильме

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