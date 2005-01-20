Решающая игра, 2005

Один день Нью-йоркского драматурга Ника Рогана в исполнении Майкла Китона. Ему нужно успеть на финал Мировой Серии по бейсболу, где выступит его любимая команда «Ред сокс». Но все идет наперекосяк. Актер, играющий главную роль в его пьесе сошел с ума, его дочь отбилась от рук, жена подает на развод с ним, его любовница выпила ему весь мозг, а новый театральный критик грозится камня на камне не оставить на его пьесе. Как решить все проблемы и успеть на матч, когда весь Нью-Йорк застыл в одной огромной пробке?