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Game 6

Решающая игра, 2005

2005 / США
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

Один день Нью-йоркского драматурга Ника Рогана в исполнении Майкла Китона. Ему нужно успеть на финал Мировой Серии по бейсболу, где выступит его любимая команда «Ред сокс». Но все идет наперекосяк. Актер, играющий главную роль в его пьесе сошел с ума, его дочь отбилась от рук, жена подает на развод с ним, его любовница выпила ему весь мозг, а новый театральный критик грозится камня на камне не оставить на его пьесе. Как решить все проблемы и успеть на матч, когда весь Нью-Йорк застыл в одной огромной пробке?

6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 17 июня 2005
Премьера в мире 20 января 2005
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $1 000 000
Режиссер
Майкл Хоффман
Майкл Хоффман
В ролях
Майкл Китон
Майкл Китон
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Эри Грейнор
Эри Грейнор
Гриффин Данн
Гриффин Данн
Надя Дажани
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Решающая игра 2 постера
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