Дорога на Итаку, 2010

Четверо друзей, роли которых исполняют четыре режиссера, недавно потеряли своего пятого друга. После ночной попойки они решают совершить путешествие в мифический город Итака. Друзья не разыскивают какое-то реально существующее место. Скорее, они находятся в поисках чего-то особенного, того, что витает рядом с ними с самого начала фильма. Того, что включает в себя дружбу, а вернее, тот дух линий Кавафиса, которыми начинается и заканчивается фильм. Начиная путешествие в Итаку, следует быть готовым к тому, что дорога будет долгой, полной приключений и открытий. Не стоит пугаться Лестригонов, Циклопов, гнева Посейдона. Вы не встретите ничего подобного на своем пути, пока ваши мысли заняты ерундой, пока необычайное волнение не затронет вашу плоть и кровь. К счастью, это волнение запечатлено в фильме, в котором создатели намеренно избегают параметров законченного произведения, тем самым особо подчеркивая его внутреннюю чудаковатую эстетику.

Развернуть