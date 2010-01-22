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Дорога на Итаку Дорога на Итаку
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Estrada para Ythaca

Дорога на Итаку, 2010

2010 / Бразилия
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме
Четверо друзей, роли которых исполняют четыре режиссера, недавно потеряли своего пятого друга. После ночной попойки они решают совершить путешествие в мифический город Итака. Друзья не разыскивают какое-то реально существующее место. Скорее, они находятся в поисках чего-то особенного, того, что витает рядом с ними с самого начала фильма. Того, что включает в себя дружбу, а вернее, тот дух линий Кавафиса, которыми начинается и заканчивается фильм. Начиная путешествие в Итаку, следует быть готовым к тому, что дорога будет долгой, полной приключений и открытий. Не стоит пугаться Лестригонов, Циклопов, гнева Посейдона. Вы не встретите ничего подобного на своем пути, пока ваши мысли заняты ерундой, пока необычайное волнение не затронет вашу плоть и кровь. К счастью, это волнение запечатлено в фильме, в котором создатели намеренно избегают параметров законченного произведения, тем самым особо подчеркивая его внутреннюю чудаковатую эстетику.
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 22 января 2010
Режиссер
Гуту Паренти
В ролях
Гуту Паренти
Луиш Претти
Рикарду Претти
Педру Диожениш
Родригу Капистрану
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дорога на Итаку 1 постер
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