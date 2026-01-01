Фильм-притча представляет нам «фирменного» главного героя Кафки — одинокого, неприкаянного клерка в привычном вневременном рутинном континууме: кровать, яичница, часы, кипы бумаг, тоталитарная контора. Жизнь, прерванная звонком будильника, или истинная экзистенция, очнувшаяся, наконец, ото сна повседневности – финал остается открытым, равно как и жанр произведения, в котором обличение конформизма буржуазного общества сочетается с увлечением гротескной символикой и научной фантастикой, иронией и абсурдом.