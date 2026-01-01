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Постер фильма Кадо
5.8
Киноафиша Фильмы Кадо
5.8

Кадо

, 2010
Kado
Россия / 18+
Постер фильма Кадо
5.8

О фильме

Фильм-притча представляет нам «фирменного» главного героя Кафки — одинокого, неприкаянного клерка в привычном вневременном рутинном континууме: кровать, яичница, часы, кипы бумаг, тоталитарная контора. Жизнь, прерванная звонком будильника, или истинная экзистенция, очнувшаяся, наконец, ото сна повседневности – финал остается открытым, равно как и жанр произведения, в котором обличение конформизма буржуазного общества сочетается с увлечением гротескной символикой и научной фантастикой, иронией и абсурдом.

В ролях

Андрей Кузькин
Василий Сыроежкин
Анна Маркова
Андрей Кузькин
Максим Попов
Алексей Боровец
Руслан Долженко
Режиссер Вячеслав Корнев
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2010

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
Место в рейтинге
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Отзывы о фильме

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