Двенадцатый фильм самого независимого российского кинематографиста Константина Селиверстова, конечно же, – комедия, и конечно, вновь – о Любви. Но с пронзительной нотой светлой грусти и пряным привкусом заразительного абсурда. Как в пьесах Эдуардо де Филиппо и Нила Саймона, или в фильмах Вуди Аллена и Отара Иоселиани. Но с отчётливым и незаменимым петербургским акцентом. Эта история, спрессованная в один-единственный день аномально жаркого лета-2010, не могла произойти ни в одном другом городе мира. Хотя кипящие на экране страсти свойственны и парижанам, и нью-йоркцам, и шанхайцам. Итак, однажды в Петербурге пересекаются и сплетаются в нераспутываемый клубок судьбы, как обычно у Селиверстова, чудаковатых, нелепых, трогательных и забавных персонажей. Среди них – мучительно рефлексирующая композитор Анна и безалаберный «как бы актёр» Вовик, амбициозный режиссёр-эстет Александр Маркович и влюблённый охранник филармонии Сергей, наивная юная продавщица хозмага Ира и студентка Марина, подрабатывающая порноактрисой...

