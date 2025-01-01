Этот сериал на Netflix еще не вышел, а уже стал хитом: в нем нет ни монстров, ни мистики — только семейная тайна, от которой невозможно оторваться

«Гароу скатился, тайтл – тоже»: анимация 3 сезона «Ванпанчмена» – худшая в истории аниме, и два эпизода это подтверждают (видео)

Уже не просто дружба, а любовь? Создатель «Зверополиса 2» официально подтвердил худшие теории о Нике и Джуди

10 самых рейтинговых аниме на IMDb в октябре: «Ван-Пис» и «Гачиакута» не на вершине – их нагло столкнул тайтл с оценкой 9.8

Избранный, пробуждение и агенты повсюду: у «Матрицы» есть клон — вышел за год до истории про Нео

«Духовная сестра Катерины»: не тратьте время на поиск аналогов «Москва слезам не верит» – ИИ за секунду выявил 3 ленты с рейтингом 7.3+

Ждать минимум год: Крыжовников не спешит возвращаться в Казань, но и от «Слова пацана 2» не отказывается

У нового мультфильма Netflix — вайб «Шоколадной фабрики» и 5,9 млн просмотров: за неделю пробил себе дорогу в мировой топ

Не медь, а золото стриминга: забытые всеми фэнтези-фильмы, которые точно стоят вашего внимания

Успех Елизаветы II творит чудеса: Netflix снимает новую «Корону», теперь с американской семейкой №1