Награды и номинации фильма Колдовской апрель 1992

Оскар 1993 Оскар 1993
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1993 Золотой глобус 1993
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
