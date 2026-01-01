Лин Дэн Пэм Linh Dan Pham
Киноафиши Персоны Лин Дэн Пэм

Лин Дэн Пэм

Linh Dan Pham

Дата рождения
20 июня 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Хошимин, Вьетнам
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Господин Никто 8.0
Господин Никто (2009)
Индокитай 7.3
Индокитай (1992)
Ниндзя-убийца 7.0
Ниндзя-убийца (2009)

Фильмография Лин Дэн Пэм

Жанр
Год
Последние дни космической эры 5.8
Последние дни космической эры
драма, комедия 2024, Австралия
In the Nguyen Kitchen 6.8
In the Nguyen Kitchen Dans la cuisine des Nguyen
мюзикл 2024, Франция
Голубой Байу 6.7
Голубой Байу Blue Bayou
драма 2021, США
Невинная ложь
Невинная ложь
драма, комедия 2019, Франция
Любовь на Рождество 4.9
Любовь на Рождество Divin enfant
комедия 2013, Франция / Люксембург / Бельгия
Насильно 4.3
Насильно De force
боевик 2011, Франция
Все то, что сверкает 6.1
Все то, что сверкает Tout ce qui brille
комедия 2010, Франция
Ниндзя-убийца 7
Ниндзя-убийца Ninja Assassin
боевик 2009, США
Бал Актрис 6.6
Бал Актрис Bal des actrices, Le
комедия, драма 2009, Франция
Господин Никто 8
Господин Никто Mr. Nobody
фантастика, фэнтези, драма, мелодрама 2009, Бельгия / Канада / Франция
Семена смерти 5.6
Семена смерти Pars vite et reviens tard
драма, триллер 2007, Франция
Мое сердце биться перестало 6.9
Мое сердце биться перестало De battre mon coeur s est arrete
драма 2005, Франция
Плохие игроки 5.4
Плохие игроки Les Mauvais Joueurs
драма 2005, Франция
Индокитай 7.3
Индокитай Indochine
драма, мелодрама 1992, Франция
