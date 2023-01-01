Фарфоровая луна, 1991

Полицейский влюбляется в замужнюю женщину, у которой очень плохие отношения с мужем. Муж изменял ей, оскорблял ее, бил, она дважды пыталась развестись с ним. Наконец-то решилась бесповоротно, и вместе с новым возлюбленным поехала домой за вещами. И тут неожиданно пришел благоверный. Между супругами вспыхнула ссора. Он швырнул ее об стену, она выхватила пистолет и выпустила в мужа две пули. Полицейский вынужден помочь ей избавиться от тела и улик и вскоре уже выступать следователем как бы своего собственного преступления.