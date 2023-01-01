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Фарфоровая луна Фарфоровая луна
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China Moon

Фарфоровая луна, 1991

1991 / США
6.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Полицейский влюбляется в замужнюю женщину, у которой очень плохие отношения с мужем. Муж изменял ей, оскорблял ее, бил, она дважды пыталась развестись с ним. Наконец-то решилась бесповоротно, и вместе с новым возлюбленным поехала домой за вещами. И тут неожиданно пришел благоверный. Между супругами вспыхнула ссора. Он швырнул ее об стену, она выхватила пистолет и выпустила в мужа две пули. Полицейский вынужден помочь ей избавиться от тела и улик и вскоре уже выступать следователем как бы своего собственного преступления.

6.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1991
Премьера в России 4 марта 1994
Премьера в мире 4 марта 1994
Возраст 18+
Режиссер
Джон Бэйли
В ролях
Эд Харрис
Эд Харрис
Чарльз Дэнс
Чарльз Дэнс
Патриция Хили
Бенисио Дель Торо
Бенисио Дель Торо
Тим Пауэлл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Фарфоровая луна 2 постера
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