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Папа Папа
Киноафиша Фильмы Папа Папа, 1989: актеры и роли
Dad Папа 1989 / США
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Папа, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гари Дэвид Голдберг Gary David Goldberg
В ролях
Джек Леммон Джек Леммон Jack Lemmon Итан Хоук Итан Хоук Ethan Hawke Олимпия Дукакис Олимпия Дукакис Olympia Dukakis Кэти Бейкер Кэти Бейкер Kathy Baker Закес Мокае Zakes Mokae Тед Дэнсон Тед Дэнсон Ted Danson
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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