Постер фильма Англичанин
6.8 Рейтинг IMDb: 6.9
Киноафиша Фильмы Англичанин

Англичанин

The Limey 18+
О фильме

Еще во время тюремного заключения Уилсон узнает об убийстве его родной дочери. Отсидев свой полный срок, он выходит на свободу и теперь его главной задачей становиться найти виновных в смерти близкого человека и отомстить. Виновный непременно будет наказан.

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1999
Премьера онлайн 19 августа 2000
Премьера в мире 15 мая 1999
Дата выхода
7 апреля 2000 Аргентина 16
11 апреля 2001 Бразилия 14
10 декабря 1999 Великобритания
6 января 2000 Германия
10 ноября 2000 Испания
8 октября 1999 США
15 мая 1999 Франция
MPAA R
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $3 325 736
Производство Artisan Entertainment
Другие названия
The Limey, Vengar la sangre, Amerikai vérbosszú, Anglán, Angličan, Angol, Denizci, El halcón inglés, Englænderen, Englez, Englezul, L'Anglais, L'inglese, Le limier, Limey - Tasuja Londonist, O Englezos, O Estranho, O Falcão Inglês, The limey - kostaja Lontoosta, Ο Εγγλέζος, Англичанин, Англичанинът, イギリスから来た男, 英国佬, 英国水手, 菩提树下, 辣手鐵漢
Режиссер
Стивен Содерберг
Стивен Содерберг
В ролях
Теренс Стэмп
Теренс Стэмп
Лесли Энн Уоррен
Джо Даллесандро
Никки Кэтт
Никки Кэтт
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.8
10 голосов
6.9 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Wilson Как дела? Всё в порядке? Слушай, сударь, ты здесь хозяин, я вижу это. Я теперь в твоём поместье. Так что не стоит заводиться. Что бы там ни происходило между тобой и этой шлюхой Валентайн, это не моё дело. Мне по барабану. Понял, дружище? Позволь объяснить. Когда я сидел — второй раз — нет, вру, третий срок, да, третий — был один охранник, который меня просто ненавидел, и этот тип был в моём списке номер один. Через два года после выхода вижу его в Холланд-парке. Он сидит на скамейке и кормит этих сраных голубей. Никого рядом, мог бы подойти сзади и свернуть ему шею, *бах!* Но я не стал этого делать. Мог бы прикончить, но не стал. Потому что то, что я думал, что хочу, на самом деле не было тем, чего я хотел. То, о чём я думал, это было совсем другое. Мне было плевать. Это не имело значения, понял? Этот придурок на скамейке не стоил моего времени. В конце концов это было чёрт знает что, потому что нужно сделать выбор: когда действовать, а когда отпустить. Когда это важно, а когда нет. Терпение. Вот чему учит тюрьма, если ничему другому. Терпению, и всё становится ясно, и ты можешь поступать соответственно.
Head DEA Agent Есть одна вещь, которую я не понимаю. Я не понимаю ни одного твоего сраного слова.
Кадры из фильма
