Wilson Как дела? Всё в порядке? Слушай, сударь, ты здесь хозяин, я вижу это. Я теперь в твоём поместье. Так что не стоит заводиться. Что бы там ни происходило между тобой и этой шлюхой Валентайн, это не моё дело. Мне по барабану. Понял, дружище? Позволь объяснить. Когда я сидел — второй раз — нет, вру, третий срок, да, третий — был один охранник, который меня просто ненавидел, и этот тип был в моём списке номер один. Через два года после выхода вижу его в Холланд-парке. Он сидит на скамейке и кормит этих сраных голубей. Никого рядом, мог бы подойти сзади и свернуть ему шею, *бах!* Но я не стал этого делать. Мог бы прикончить, но не стал. Потому что то, что я думал, что хочу, на самом деле не было тем, чего я хотел. То, о чём я думал, это было совсем другое. Мне было плевать. Это не имело значения, понял? Этот придурок на скамейке не стоил моего времени. В конце концов это было чёрт знает что, потому что нужно сделать выбор: когда действовать, а когда отпустить. Когда это важно, а когда нет. Терпение. Вот чему учит тюрьма, если ничему другому. Терпению, и всё становится ясно, и ты можешь поступать соответственно.

Head DEA Agent Есть одна вещь, которую я не понимаю. Я не понимаю ни одного твоего сраного слова.