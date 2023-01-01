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Sex, Lies, and Videotape Секс, ложь и видео 1989 / США
6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Секс, ложь и видео, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Содерберг Стивен Содерберг Steven Soderbergh
В ролях
Джеймс Спайдер James Spader Энди МакДауэлл Энди МакДауэлл Andie MacDowell Рон Вотер Ron Vawter Стивен Брилл Steven Brill Александр Рут Дэвид Фойл Питер Галлахер Питер Галлахер Peter Gallagher Лаура Сан Джакомо
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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