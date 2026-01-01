Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александр Рут
Alexandra Root
Александр Рут
Александр Рут
Alexandra Root
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.0
Секс, ложь и видео
(1989)
Фильмография Александр Рут
Жанр
Все
Драма
Год
Все
1989
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7
Секс, ложь и видео
Sex, Lies, and Videotape
драма
1989, США
