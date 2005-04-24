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Бакстер
The Baxter
Бакстер, 2005
2005 / США
6.5
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Жанр:
драма
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О фильме
Бакстер погружается в атмосферу молодежной жизни, хотя через две недели у него намечается свадьба…
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6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
2005
Премьера в России
24 апреля 2005
Премьера в мире
24 апреля 2005
Возраст
18+
MPAA
PG-13
Режиссер
Майкл Шоуолтер
В ролях
Майкл Шоуолтер
Элизабет Бэнкс
Мишель Уильямс
Джастин Теру
Зак Орт
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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