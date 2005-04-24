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Бакстер
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The Baxter

Бакстер, 2005

2005 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Бакстер погружается в атмосферу молодежной жизни, хотя через две недели у него намечается свадьба…

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2005
Премьера в России 24 апреля 2005
Премьера в мире 24 апреля 2005
Возраст 18+
MPAA PG-13
Режиссер
Майкл Шоуолтер
Майкл Шоуолтер
В ролях
Майкл Шоуолтер
Майкл Шоуолтер
Элизабет Бэнкс
Элизабет Бэнкс
Мишель Уильямс
Мишель Уильямс
Джастин Теру
Джастин Теру
Зак Орт
Зак Орт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бакстер 2 постера
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