Нью-йоркские истории, 1989

Лайонел Доби – известный художник-абстракционист, который теряет вдохновение за несколько дней до запланированной галереи выставки его новых работ. Полетт – помощница и бывшая любовница Лайонела. Герой все еще влюблен в нее, но теперь Полетт хочет только его опеку, что усложняет ему жизнь, поскольку они живут в одной квартире, где она встречается с другими людьми, в том числе с художниками. Эти провокации вызывают безумную ревность Лайонела и подпитывают его творчество. Но что герои будут делать, когда поймут, что всегда лишь использовали друг друга?