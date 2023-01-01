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Нью-йоркские истории Нью-йоркские истории
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New York Stories

Нью-йоркские истории, 1989

1989 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Лайонел Доби – известный художник-абстракционист, который теряет вдохновение за  несколько дней до запланированной галереи выставки его новых работ. Полетт – помощница и бывшая любовница Лайонела. Герой все еще влюблен в нее, но теперь Полетт хочет только его опеку, что усложняет ему жизнь, поскольку они живут в одной квартире, где она встречается с другими людьми, в том числе с художниками. Эти провокации вызывают безумную ревность Лайонела и подпитывают его творчество. Но что герои будут делать, когда поймут, что всегда лишь использовали друг друга?

  • Джесси Кеосьян, которая играет тетю Сейл в сегменте Вуди Аллена «Обломки Эдипа», была его учительницей биологии в средней школе. Они ни разу не встречались со школы до прослушивания на роль, и Аллен даже не знал, что она стала актрисой. 
  • Мартин Скорсезе был очень впечатлен работами художника Чака Коннелли и хотел привезти некоторые из них в Лос-Анджелес, чтобы попытаться найти покупателей, но незадолго до этого Коннелли в интервью очень плохо отозвался об этом фильме и о Скорсезе лично. Тогда режиссер отозвал предложение, и Коннелли залег на дно. 
  • Это дебютный полнометражный фильм сразу для двух знаменитых актеров: Эдриана Броуди и Кирстен Данст, сыгравших Мэла и дочь Лизы соответственно.

Три новеллы, главный герой которых - Нью-Йорк, а главная героиня - любовь. Уроки жизни. История любви преуспевающего художника к своей бесталанной ученице. Что победит, - любовь к женщине или любовь к искусству? Жизнь без Зои. Обделенная вниманием своих богатых родителей девочка выходит на улицы большого города в поисках приключений. И они не заставят себя долго ждать… Кошмар мамочки. Всю жизнь мамочка придиралась к своему сыну, но кто бы мог подумать, что этот кошмар не закончится и после ее кончины…

6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 1989
Премьера в России 1 марта 1989
Премьера в мире 1 марта 1989
Возраст 18+
MPAA PG
Бюджет $15 000 000
Режиссер
Мартин Скорсезе
Мартин Скорсезе
В ролях
Ник Нолти
Ник Нолти
Розанна Аркетт
Розанна Аркетт
Миа Фэрроу
Миа Фэрроу
Питер Габриел
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Нью-йоркские истории 2 постера
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