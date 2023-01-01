Нью-йоркские истории, 1989

Лайонел Доби – известный художник-абстракционист, который теряет вдохновение за несколько дней до запланированной галереи выставки его новых работ. Полетт – помощница и бывшая любовница Лайонела. Герой все еще влюблен в нее, но теперь Полетт хочет только его опеку, что усложняет ему жизнь, поскольку они живут в одной квартире, где она встречается с другими людьми, в том числе с художниками. Эти провокации вызывают безумную ревность Лайонела и подпитывают его творчество. Но что герои будут делать, когда поймут, что всегда лишь использовали друг друга?
Три новеллы, главный герой которых - Нью-Йорк, а главная героиня - любовь. Уроки жизни. История любви преуспевающего художника к своей бесталанной ученице. Что победит, - любовь к женщине или любовь к искусству? Жизнь без Зои. Обделенная вниманием своих богатых родителей девочка выходит на улицы большого города в поисках приключений. И они не заставят себя долго ждать… Кошмар мамочки. Всю жизнь мамочка придиралась к своему сыну, но кто бы мог подумать, что этот кошмар не закончится и после ее кончины…