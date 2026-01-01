Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Алиса

Награды и номинации фильма Алиса 1990

Оскар 1991 Оскар 1991
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1991 Золотой глобус 1991
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
