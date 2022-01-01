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Кровавый выстрел
Киноафиша Фильмы Кровавый выстрел Кровавый выстрел, 2010: актеры и роли
Blood Shot Кровавый выстрел 2010 / США
3.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
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Кровавый выстрел, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дитрих Джонстон Dietrich Johnston
В ролях
Брэд Дуриф Брэд Дуриф Brad Dourif Лэнс Хенриксен Лэнс Хенриксен Lance Henriksen Джефф Чейз Джефф Чейз Jeff Chase Майкл Бэйли Смит
Одна
Одна
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