В 1995 году во время съемок телевизионной передачи о появлении персонального компьютера журналист и телеведущий Роберт Крингли взял интервью у Стива Джобса. Во время интервью Джобс как всегда блистал, был остроумен, говорил откровенно и описывал будущее компьютерных технологий предельно точно.

Когда передача вышла в свет, оказалось, что только небольшая часть интервью была использована, а полную запись разговора считали потерянной. И только совсем недавно режиссер Пол Сен нашел в своем гараже кассету с записью бесценного интервью. Как ни странно, но больших видеоинтервью со Стивом Джобсом осталось чрезвычайно мало. Продюсеры решили оцифровать запись и подарить бесчисленным поклонникам Джобса возможность вновь увидеть и услышать этого уникального человека.