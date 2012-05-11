Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Стив Джобс. Потерянное интервью
Стив Джобс. Потерянное интервью

Steve Jobs: The Lost Interview 18+
О фильме

В 1995 году во время съемок телевизионной передачи о появлении персонального компьютера журналист и телеведущий Роберт Крингли взял интервью у Стива Джобса. Во время интервью Джобс как всегда блистал, был остроумен, говорил откровенно и описывал будущее компьютерных технологий предельно точно.

Когда передача вышла в свет, оказалось, что только небольшая часть интервью была использована, а полную запись разговора считали потерянной. И только совсем недавно режиссер Пол Сен нашел в своем гараже кассету с записью бесценного интервью. Как ни странно, но больших видеоинтервью со Стивом Джобсом осталось чрезвычайно мало. Продюсеры решили оцифровать запись и подарить бесчисленным поклонникам Джобса возможность вновь увидеть и услышать этого уникального человека.

Стив Джобс. Потерянное интервью - трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 11 мая 2012
Дата выхода
11 октября 2012 Россия Другое кино 12+
11 октября 2012 Беларусь
11 октября 2012 Казахстан
11 мая 2012 США
11 октября 2012 Украина
Сборы в мире $127 541
Производство Furnace, Public Broadcasting Service (PBS), Oregon Public Broadcasting
Другие названия
Steve Jobs: The Lost Interview, Steve Jobs - L'intervista perduta, Steve Jobs: La entrevista perdida, Стив Джобс. Потерянное интервью, Стів Джобс. Загублене інтерв'ю, スティーブ・ジョブズ1995 失われたインタビュー
Режиссер
Пол Сен
В ролях
Стив Джобс
Роберт И. Крингли
Все актеры и съемочная группа
