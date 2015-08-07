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Стив Джобс: Человек в машине Стив Джобс: Человек в машине
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Steve Jobs: The Man in the Machine

Стив Джобс: Человек в машине, 2015

2015 / США
6.9 Оцените
15 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Образ великого Стива Джобса в своей фирменной черной водолазке и синих джинсах, стоящего позади символа надкусанного яблока, стал известен по всему миру.  Но каким был человек на сцене в реальной жизни, и что послужило причиной горя многих людей по всему миру, когда он умер? Фильм представляет собой критический анализ Джобса, который одновременно считался гением-иконоборцем и тираном с колючим языком. Откровенный взгляд на наследие Джобса и интервью с горсткой близких ему на разных этапах его жизни людей, этот фильм открывает своим зрителям суть легенды компании Apple и его ценности, которые ныне формируют культуру Кремниевой долины.

  • Исполнительный директор компании Apple Эдди Кью поспешил выразить свое разочарование в этом фильме, описав его в Twitter как «неточный и подлый взгляд на моего друга», который «совсем не отражает личность Стива, которого я знал».
  • Фильм включает в себя доклад Джобса 1983 года, посвященный знаменитой рекламе Super Bowl XVIII, снятой Ридли Скоттом, а также закулисные кадры ее создания.
  • При изучении продуктов Apple iPod и iPhone показаны кадры из фильма немецкого режиссера Вима Вендерса «До конца света», чтобы подчеркнуть социальные последствия воздействия этих продуктов на человеческие взаимодействия и личностную социальную изоляцию. 
     

В 2016 году люди по всему миру прилежно садятся и открывают свои макбуки, чтобы посмотреть презентацию новых продуктов компании Apple — хвалят, ругают и обсуждают их в таких подробностях, как будто всем Земным шаром смотрят увлекательный сериал. Так и есть: Apple стала частью мифологии современного мира. О ней каждому есть что сказать, ее история превратилась в современное предание со своими каноническими версиями, апокрифами и пророками. Стива Джобса нет в живых уже пять лет, но книги и фильмы о нем продолжают выходить, и это закономерно — новые и новые трактовки достраивают портрет одного из главных современных пророков. «Человек в машине» Алекса Гибни — еще одна противоречивая глава этой истории, критическая, как раз такая, какой не хватало. Гибни — придирчивый толкователь мифов нового века — не дает спуску своим героям. Сайентологическая церковь, большой спорт, внешняя политика США, WikiLeaks — он часто берется за темы, на которые однозначно высказаться просто невозможно, и ставит под вопрос как самих героев, так и устоявшиеся, удобные обывательские позиции по отношению к ним. «Человек в машине» сосредотачивается на рассказах коллег и соратников о личных отношениях с Джобсом, предпринимая попытку сделать из техно-иконы живого человека — со всеми его шероховатостями, недостатками, неоднозначными поступками и решениями, которые самый знаменитый человек в черной водолазке принимал на протяжении всей своей карьеры.

6.9 Оцените
15 голосов
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 17 сентября 2021
Премьера в мире 7 августа 2015
Возраст 16+
Режиссер
Алекс Гибни
Алекс Гибни
В ролях
Стив Джобс
Стив Возняк
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Стив Джобс: Человек в машине 2 постера
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