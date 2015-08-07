Стив Джобс: Человек в машине, 2015

В 2016 году люди по всему миру прилежно садятся и открывают свои макбуки, чтобы посмотреть презентацию новых продуктов компании Apple — хвалят, ругают и обсуждают их в таких подробностях, как будто всем Земным шаром смотрят увлекательный сериал. Так и есть: Apple стала частью мифологии современного мира. О ней каждому есть что сказать, ее история превратилась в современное предание со своими каноническими версиями, апокрифами и пророками. Стива Джобса нет в живых уже пять лет, но книги и фильмы о нем продолжают выходить, и это закономерно — новые и новые трактовки достраивают портрет одного из главных современных пророков. «Человек в машине» Алекса Гибни — еще одна противоречивая глава этой истории, критическая, как раз такая, какой не хватало. Гибни — придирчивый толкователь мифов нового века — не дает спуску своим героям. Сайентологическая церковь, большой спорт, внешняя политика США, WikiLeaks — он часто берется за темы, на которые однозначно высказаться просто невозможно, и ставит под вопрос как самих героев, так и устоявшиеся, удобные обывательские позиции по отношению к ним. «Человек в машине» сосредотачивается на рассказах коллег и соратников о личных отношениях с Джобсом, предпринимая попытку сделать из техно-иконы живого человека — со всеми его шероховатостями, недостатками, неоднозначными поступками и решениями, которые самый знаменитый человек в черной водолазке принимал на протяжении всей своей карьеры.