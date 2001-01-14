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Постер фильма Моя жена - актриса
6.4
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6.4

Моя жена - актриса

, 2001
My Wife Is An Actress / Ma femme est une actrice
Франция / комедия, мелодрама, драма / 18+
Постер фильма Моя жена - актриса
6.4

О фильме

В Париже больше миллиона женщин, и десять тысяч из них – актрисы. На одной из них женат спортивный репортер Иван. Его жена Шарлотта – настоящая кинозвезда. Что мешает супругам жить нормальной семейной жизнью. Если Иван нарушает правила движения, когда едет в машине один, полицейские его штрафуют. Если с женой – улыбаются и отдают честь. Если столик в ресторане заказывает Иван, то мест обычно не находится. Если трубку берет жена – свободные места волшебным образом появляются. Но если они и идут куда-нибудь поужинать, их обязательно осаждают охотники за автографами. И хотя все это уязвляет мужское достоинство Ивана, он старается этого не показывать и не ревновать. До тех пор, пока ему не задают вопрос: как он относится к участию жены в постельных сценах с другими мужчинами…

В ролях

Шарлотта Гeнcбур
Шарлотта Гeнcбур
Charlotte
Иван Атталь
Иван Атталь
Yvan
Теренс Стэмп
Теренс Стэмп
John
Людивин Санье
Людивин Санье
Géraldine
Лионель Абелански
Лионель Абелански
Georges
Ноэми Львовски
Ноэми Львовски
Nathalie
Лоран Бато
Лоран Бато
Vincent
Кит Аллен
Кит Аллен
David
Jo McInnes
L'assistante
Valérie Leboutte
La jeune femme sexy
Режиссер Иван Атталь
Сценарист Иван Атталь
Композитор Брэд Мелдау
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2001
Премьера онлайн 14 марта 2002
Премьера в мире 14 января 2001
Дата выхода
16 мая 2002 Австралия
11 апреля 2002 Аргентина
14 января 2001 Бельгия AL
27 сентября 2002 Великобритания
15 июня 2001 Германия
30 августа 2002 Греция
8 августа 2002 Израиль
27 сентября 2002 Ирландия
9 мая 2003 Испания
21 февраля 2003 Италия
8 июля 2004 Нидерланды
22 ноября 2002 Португалия
14 января 2001 США
22 ноября 2002 Турция
14 ноября 2001 Франция
14 ноября 2001 Швейцария
MPAA R
Бюджет 30 000 000 FRF
Сборы в мире $5 169 438
Производство Canal+, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), Katharina
Другие названия
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Рейтинг фильма

6.4
Оцените 12 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Yvan Меня зовут Иван. Мне 35, я спортивный репортер. Либо я на стадионе, либо здесь, в новостной комнате Info Sport TV. Шансы встретить актрису у меня были один к двенадцати. Когда я встретил Шарлотту, я видел только её. Теперь я понимаю, что жить с актрисой — это сумасшествие.

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