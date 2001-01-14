В Париже больше миллиона женщин, и десять тысяч из них – актрисы. На одной из них женат спортивный репортер Иван. Его жена Шарлотта – настоящая кинозвезда. Что мешает супругам жить нормальной семейной жизнью.
Если Иван нарушает правила движения, когда едет в машине один, полицейские его штрафуют. Если с женой – улыбаются и отдают честь. Если столик в ресторане заказывает Иван, то мест обычно не находится. Если трубку берет жена – свободные места волшебным образом появляются. Но если они и идут куда-нибудь поужинать, их обязательно осаждают охотники за автографами. И хотя все это уязвляет мужское достоинство Ивана, он старается этого не показывать и не ревновать.
До тех пор, пока ему не задают вопрос: как он относится к участию жены в постельных сценах с другими мужчинами…
ПроизводствоCanal+, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), Katharina
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YvanМеня зовут Иван. Мне 35, я спортивный репортер. Либо я на стадионе, либо здесь, в новостной комнате Info Sport TV. Шансы встретить актрису у меня были один к двенадцати. Когда я встретил Шарлотту, я видел только её. Теперь я понимаю, что жить с актрисой — это сумасшествие.
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