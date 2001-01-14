В Париже больше миллиона женщин, и десять тысяч из них – актрисы. На одной из них женат спортивный репортер Иван. Его жена Шарлотта – настоящая кинозвезда. Что мешает супругам жить нормальной семейной жизнью. Если Иван нарушает правила движения, когда едет в машине один, полицейские его штрафуют. Если с женой – улыбаются и отдают честь. Если столик в ресторане заказывает Иван, то мест обычно не находится. Если трубку берет жена – свободные места волшебным образом появляются. Но если они и идут куда-нибудь поужинать, их обязательно осаждают охотники за автографами. И хотя все это уязвляет мужское достоинство Ивана, он старается этого не показывать и не ревновать. До тех пор, пока ему не задают вопрос: как он относится к участию жены в постельных сценах с другими мужчинами…

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